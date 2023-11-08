حملة لطرق الأبواب في سيناء بعنوان "احميها من الختان" 

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث ، والتي تستهدفت احياء وقري المحافظة ، وذلك بمراكز العريش وبئرالعبد، والشيخ زويد .

وقالت إحسان داود غالي مقررة الفرع، أن نطاق الحملة شمل عدة مناطق وهي: ضاحية السلام الامل ، المزرعه، المساعيد ،حي دريم لاند ،وسط المدينه،السكاسكة، حي ال ايوب، الزهور ،السبيل، الميدان، زارع الخير ، الريسه، اقطيه، عاموريه، حي الغزلان ،التلول ،بني مزار، نجيله بالوظة، الشيخ زويد ،الكوثر، ابوطويلة، قبر عمير، العكور، الحسنة، بغداد، نخل



وقد شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات ، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

تطبيب الختان:

حيث تركز هذه الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و ازالة ما ارتبط بالاذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و اطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

