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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لطرق الأبواب في سيناء بعنوان "احميها من الختان" 

حملة لطرق الأبواب
حملة لطرق الأبواب بسيناء بعنوان احميها من الختان

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء   ، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"  والتى تعقد  بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث ، والتي تستهدفت احياء وقري المحافظة ، وذلك بمراكز العريش وبئرالعبد، والشيخ زويد .

 

وقالت إحسان داود غالي مقررة الفرع، أن نطاق الحملة شمل عدة مناطق وهي: ضاحية السلام الامل ، المزرعه، المساعيد ،حي دريم لاند ،وسط المدينه،السكاسكة، حي ال ايوب، الزهور ،السبيل، الميدان، زارع الخير ، الريسه، اقطيه، عاموريه، حي الغزلان ،التلول ،بني مزار، نجيله بالوظة، الشيخ زويد ،الكوثر، ابوطويلة، قبر عمير، العكور، الحسنة، بغداد، نخل 
 

وقد شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات ، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

 

تطبيب الختان:

 

 حيث تركز هذه الحملة على قضية  مناهضة تطبيب الختان و ازالة ما ارتبط بالاذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و اطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية،  او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.
 

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