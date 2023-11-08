متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

بكلمات مؤثرة وإحساس صادق، عبر مجموعة من المتظاهرين في دولة السويد عن قصة كفاح الشعب الفلسطيني التي دامت لسنوات طويلة من خلال أغنية سويدية قوية تقشعر لها الأبدان.

فلسطين حرة

سجلت عدسة كاميرا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون بأغنية تسرد مأساة الشعب الفلسطيني قائلين "نحن زرعنا الأرض.. ونحن حصدنا القمح.. ونحن قطفنا الليمون.. وعصرنا الزيتون.. وكل العالم يعرف أرضنا.. تحيا تحيا تحيا فلسطين.. تحيا تحيا تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية.. ونحن رمينا الحجارة على الجنود والشرطة.. ونحن أطلقنا الصواريخ على أعدائنا.. وكل العالم يعرف عن كفاحنا"

وكُتِب على الفيديو الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك "فلسطين القدس.. فلسطين حرة".

ولاتزال الحرب بين إسرائيل وغزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن مقتل اللواء يعقوب أوزيري (28 عام) وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك أمس شمال قطاع غزة.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستقبال المستشفى الأندونيسي لقتيلين وعدد من الجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلًا شمال غزة.