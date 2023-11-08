عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

متظاهرون يرددون أغنية
متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين

بكلمات مؤثرة وإحساس صادق، عبر مجموعة من المتظاهرين في دولة السويد عن قصة كفاح الشعب الفلسطيني التي دامت لسنوات طويلة من خلال أغنية سويدية قوية تقشعر لها الأبدان.

فلسطين حرة

سجلت عدسة كاميرا مجموعة من المتظاهرين وهم يهتفون بأغنية تسرد مأساة الشعب الفلسطيني قائلين "نحن زرعنا الأرض.. ونحن حصدنا القمح.. ونحن قطفنا الليمون.. وعصرنا الزيتون.. وكل العالم يعرف أرضنا.. تحيا تحيا تحيا فلسطين..  تحيا تحيا تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية.. ونحن رمينا الحجارة على الجنود والشرطة.. ونحن أطلقنا الصواريخ على أعدائنا.. وكل العالم يعرف عن كفاحنا"

وكُتِب على الفيديو الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك "فلسطين القدس.. فلسطين حرة".

@elturky_followers اغنية سويدية بتحكى قصة كفاح فلسطين #فلسطين #غزة_فلسطين #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد ♬ الصوت الأصلي - 🦋 أحمد التركى 🦋

ولاتزال الحرب بين إسرائيل وغزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن مقتل اللواء يعقوب أوزيري (28 عام) وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك أمس شمال قطاع غزة.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستقبال المستشفى الأندونيسي لقتيلين وعدد من الجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلًا شمال غزة.  

فلسطين حرة السويد أغنية سويدية الشعب الفلسطيني قصة كفاح الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

موضوعات متعلقة

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

6 عادات ليلية جديدة تضمن لك نوما مريحا وهادئا.. تعرف عليها

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

DNA بين المستور| وحمة بذراع رضيعة تكشف عن علاقة غير مشروعة.. تفاصيل

أسطورة أم حقيقة| 8 طرق شائعة لمعرفة جنس المولود أثناء الحمل.. تفاصيل!

ولا واحد.. رد فعل أب فلسطيني فقد أبناءه الثلاثة بمخيم جباليا| شاهد

تحيا فلسطين.. مواطنون فرنسيون يهتفون لغزة من داخل عربة مترو بباريس| فيديو

ترشيحاتنا

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ