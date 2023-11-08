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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موعد عودة معلول للمشاركة مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، موعد عودة نجم النادي الأهلي علي معلول من الإصابة.

وقال خلال برنامجه الاذاعي: “عمل أشعة وتاكدت اصابته بشد في الخلفية وهيغيب عن اللقاء القادم ايضاً امام الجونة”. 

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على القائمة التي سيدفع بها، والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم فؤاد وإمام عاشور وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وأحمد كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وجاء أبرز المستبعدين التونسي على معلول بسبب إصابته الأخيرة في مران الفريق بجانب مواطنه محمد الضاوي كريستو، وصلاح محسن.

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