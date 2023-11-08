وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون إعلان هدنة إنسانية لتسهيل دخول المساعدات غزة

أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، فى بيان لها عن، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية فى غزة، داعمة إعلان هدنة إنسانية مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

في سياق متصل، قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، اليوم الأربعاء، إن وزارة خارجية مجموعة السبع اتفقت على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أن مجموعة السبع اتفقت على أهمية منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في غزة حتى لا يمتد لمناطق أخرى.

وتابعت كاميكاوا: "نتألم لسقوط مدنيين ونساء وأطفال في غزة، وندعو إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".