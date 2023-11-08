عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعارض مطلب بايدن بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل عبرت عن معارضتها لمطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، بحجة أن حركة حماس ستستغل الوقت للتنظيم ضد قوات جيش الاحتلال .

وردًا على طلب بايدن، كتب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون هذا الصباح على حسابه X (تويتر سابقًا): "عزيزي الرئيس بايدن، نحن نقدر دعم الولايات المتحدة الأمريكية - ولكن مثلما لم تتوقف الولايات المتحدة في حربها ضد القاعدة، لذلك لا يوجد سبب يدعونا للتوقف في مواجهة إرهابيي حماس أيضًا. كل فترة هدوء تعني الوقت للإرهابيين لتنظيم أنفسهم ومهاجمة قواتنا. يجب ألا نوقف القتال، ولا حتى للحظة واحدة".

كما أعرب رئيس معهد مشغاف، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، عن معارضته لهذا الطلب، وذكر الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل وقف إطلاق النار "الإنساني" في عام 2014.

وقال "سوف تستخدم حماس وقف إطلاق النار للتحضير ومهاجمة قواتنا. وحذر بن شبات من أن وقف إطلاق النار سيمكن حماس من تحسين صورته وتحديد نقاط الضعف والفرص أمام قواتنا والسيطرة على المباني ومحاور التحرك ونقل المقاتلين والوسائل.

كما أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن معارضتهم الشديدة لوقف إطلاق النار الذي لن يؤدي بحسبهم إلى إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.

وقال أهالي الأسرى "لن يكون هناك وقف إطلاق نار إنساني دون إحراز تقدم في تحرير الأسرى".

كما رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التصريحات هذا الأسبوع قائلا: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى. ليس لغرض المحادثات، بل من أجل عودتهم فقط".

إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون الأسرى الإسرائيليي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ