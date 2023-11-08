إسرائيل تعارض مطلب بايدن بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل عبرت عن معارضتها لمطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، بحجة أن حركة حماس ستستغل الوقت للتنظيم ضد قوات جيش الاحتلال .

وردًا على طلب بايدن، كتب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون هذا الصباح على حسابه X (تويتر سابقًا): "عزيزي الرئيس بايدن، نحن نقدر دعم الولايات المتحدة الأمريكية - ولكن مثلما لم تتوقف الولايات المتحدة في حربها ضد القاعدة، لذلك لا يوجد سبب يدعونا للتوقف في مواجهة إرهابيي حماس أيضًا. كل فترة هدوء تعني الوقت للإرهابيين لتنظيم أنفسهم ومهاجمة قواتنا. يجب ألا نوقف القتال، ولا حتى للحظة واحدة".

كما أعرب رئيس معهد مشغاف، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات، عن معارضته لهذا الطلب، وذكر الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل وقف إطلاق النار "الإنساني" في عام 2014.

وقال "سوف تستخدم حماس وقف إطلاق النار للتحضير ومهاجمة قواتنا. وحذر بن شبات من أن وقف إطلاق النار سيمكن حماس من تحسين صورته وتحديد نقاط الضعف والفرص أمام قواتنا والسيطرة على المباني ومحاور التحرك ونقل المقاتلين والوسائل.

كما أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن معارضتهم الشديدة لوقف إطلاق النار الذي لن يؤدي بحسبهم إلى إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.

وقال أهالي الأسرى "لن يكون هناك وقف إطلاق نار إنساني دون إحراز تقدم في تحرير الأسرى".

كما رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التصريحات هذا الأسبوع قائلا: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى. ليس لغرض المحادثات، بل من أجل عودتهم فقط".