عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم ، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".. وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

وضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بتصرفهما فى السيارتان المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل ، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية " ( عامل – مقيم  بمحافظة الإسكندرية ) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها.

وضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها (عدد 4 لافتات إرشادية) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من أحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "الخلع".

وكذا ضبط (خادمة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

السرقة السرقات القاهرة النيابة العامة امن القاهرة تشكيل عصابى مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشقاء يتاجرون في الأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة

ينصب على المواطنين.. سقوط دجال يمارس السحر والشعوذة بالقاهرة

اختل توازنه أم أنهى حياته بنفسه.. الكاميرات تكشف سبب وفاة مهندس داخل سيتي ستارز

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات| تفاصيل

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة

أمن القاهرة يضبط 6 تجار سموم بحوزتهم سلاح ومخدرات

تاجر ينهي حياة بائع متجول باع أمام محله في دار السلام

ترشيحاتنا

وزيرتا التضامن والتعاون الدولي تبحثان مع الأمم المتحدة توفير المساعدات إلى غزة

اليابان: مجموعة السبع تدعم هدنة مؤقتة في غزة لتسهيل دخول المساعدات

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بلينكن: لن يكون هناك احتلال لغزة.. وإسرائيل غير قادرة على إدارة القطاع

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 عنصرا بالدفاع المدني في غزة

الطاقة الفلسطينية: تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ