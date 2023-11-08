يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور الجديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

وأطلت نادين نسيب نجيم ببنطال كلاسيكي باللون الأسود، وعليه توب كت ناعم باللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر، واختارت عليه جاكيت لامعا بأكمام طويلة باللون البصلي.

وكان جاكيت نادين نسيب نجيم من ماركة Dolce&gabbana، ووصل سعره إلى 15,136 ريال سعودي، أي ما يعادل 124,676 جنيه مصري.

وتركت نادين نجيم خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تلاءم مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فاختارت قلادات وخواتم كلاسيكية مميزة مع ساعة يد باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم