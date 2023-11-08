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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب بحزب العمال البريطاني يستقيل من منصبه السياسي بسبب عدوان الاحتلال على غزة

مظاهرات لدعم فلسطين
مظاهرات لدعم فلسطين

استقال نائب في حزب العمال البريطاني المعارض من منصبه السياسي احتجاجا على رفض زعيمه الدعوة لوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ورفض زعيم حزب العمال كير ستارمر حتى الآن الدعوات المتزايدة في حزبه للضغط من أجل وقف إطلاق النار، قائلا إنه يدعم وقفا إنسانيا فوريا لتخفيف المعاناة في غزة.

وقال عمران حسين، وهو مشرع عن دائرة انتخابية في شمال إنجلترا تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، إنه بينما لا يزال يدعم أجندة ستارمر الأوسع، فإنه يريد المضي قدمًا فيما يتعلق بالوضع في غزة ويرفض ما يحدث داخل الحزب بهذا الخصوص.

وأضاف حسين، المتحدث باسم الحزب لإصلاح التوظيف، في منشور على منصة إكس: "أريد أن أكون قادرًا على الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار، من أجل أن أكون حرا تماما في القيام بذلك، فقد تنحيت عن مقعدي حزب العمال".

وكان حزب العمال، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024، قد واجه في السابق شكاوى من معاداة السامية في عهد الزعيم السابق للحزب جيريمي كوربين.

 

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