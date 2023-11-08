عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تختتم الورشة التدريبية «كوني مؤثرة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية "كوني مؤثرة" التى نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام "أونلاين"، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

استهل الدكتور شريف أبو فرحة، مدرب التنمية البشرية، المحاضرة الختامية باستكمال قوانين التفكير الإبداعي، موضحا آليات التعامل مع التجارب السلبية والتخلص من سيطرة الماضي.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة التفكير بإيجابية وعدم التسرع لنسيان الماضي، مع منح النفس فرصة للتعبير عن الآلام والمشاعر قبل نسيانها والاستفادة منها في التجارب المستقبلية حتى وإن كانت مؤلمة من أجل تقوية المناعة النفسية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال علام حرص إدارة التدريب على تقديم كل ما هو جديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي، مشيرة إلى أن الورشة ارتكزت على دعم المرأة، وتنمية مهاراتها من خلال تدريبها على إتقان العمل، لإحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة، ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها على التأثير في الآخرين.

وقالت إنه كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة لإقامة تلك الورشة التدريبية، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد أن تنوعت أدوار المرأة في المجتمع وحصلت على مؤهلات علمية عليا.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام الورشة التدريبية للمشاركات، وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني كوني مؤثرة مهارات العاملات التفكير الابداعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ترشيحاتنا

مسافرون: العالم يبحث عن مقاصد مصر السياحية في بورصة لندن

أسباب غياب الخطيب عن زيارة العامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأزهر للفتوى: الخِطبة ليست زواجا.. وإنما مجرد وعد بالزواج

بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

بمشاركة 14 دولة.. بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدكتورة نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين يذرف الدموع على أطفال غزة.. لماذا انقلبت روسيا على الاحتلال؟ صور

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

فيديو

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ