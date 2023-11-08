قصور الثقافة تختتم الورشة التدريبية «كوني مؤثرة»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية "كوني مؤثرة" التى نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام "أونلاين"، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

استهل الدكتور شريف أبو فرحة، مدرب التنمية البشرية، المحاضرة الختامية باستكمال قوانين التفكير الإبداعي، موضحا آليات التعامل مع التجارب السلبية والتخلص من سيطرة الماضي.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة التفكير بإيجابية وعدم التسرع لنسيان الماضي، مع منح النفس فرصة للتعبير عن الآلام والمشاعر قبل نسيانها والاستفادة منها في التجارب المستقبلية حتى وإن كانت مؤلمة من أجل تقوية المناعة النفسية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال علام حرص إدارة التدريب على تقديم كل ما هو جديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي، مشيرة إلى أن الورشة ارتكزت على دعم المرأة، وتنمية مهاراتها من خلال تدريبها على إتقان العمل، لإحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة، ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها على التأثير في الآخرين.

وقالت إنه كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة لإقامة تلك الورشة التدريبية، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد أن تنوعت أدوار المرأة في المجتمع وحصلت على مؤهلات علمية عليا.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام الورشة التدريبية للمشاركات، وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.