وفاة ابن خالة الفنانة ريهام عبد الغفور

اعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور عن وفاة ابن خالتها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت ريهام عبد الغفور : إن لله وإن إليه راجعون ، توفي إلي رحمة الله تعالي إبن خالتي إسلام حمدي ، الفاتحة من فضلكم



وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور قد نعت الفنان أشرف مصيلحي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام





وكتبت ريهام عبد الغفور :"لاحول ولا قوة إلا بالله البقاء لله في وفاة الفنان المحترم الزميل أشرف مصيلحي خبر حزين كان بني آدم طيب وجدع أوي. في الجنة إن شاء الله الفاتحة من فضلكم".



وكان اخر اعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل رشيد والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل رشيد :

وشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الأحداث كل من انتصار وميمي جمال وصفوه كضيفات شرف.

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.