هشام آمنة: مبيعات مبادرة «سند الخير» 386,7 مليون جنيه على مدار 79 أسبوعا

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار 79 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين، خاصة من محدودي الدخل فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وقال اللواء هشام آمنة إن مبادرة "سند الخير" تشهد إقبالاً من المواطنين على شراء السلع المقدمة، حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 386,7 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ79، حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين إلى 37 نوعاً من بينها “لحوم، ودواجن، وأسماك، وبقوليات، وتمور، وسوداني، وأرز، ومكرونة، وزيوت”.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ79 بمعدل مبيعات وصل إلى 4.2 مليون جنيه، لافتاً الى أن اللحوم حققت حجم مبيعات منذ انطلاق لمبادرة وحتى الآن يصل إلى 216,8 مليون جنيه، أما الدواجن (فراخ – بط – أوراك دجاج)، فحققت حجم مبيعات يصل إلى حوالى 50 مليون جنيه، وحققت البقالة (عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت) حجم مبيعات بلغ 80 مليون جنيه.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ 79 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

ونوه إلى أن عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية وصل إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وحرص اللواء هشام آمنة على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات، والتأكد من أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج، ويأتي ذلك بالتوازى مع اطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لجميع المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف على المواطن، خاصة الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.



وأضاف أن مبادرة "سند الخير" تأتى بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات باستخدام 100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة تجوب 16 محافظة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وذكر أن المبادرة تستهدف تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتركز على الأحياء الشعبية، وكذا المناطق والقرى الأكثر احتياجاً لخدمة المواطنين من محدودي الدخل، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة “سند الخير” لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ79 أسبوعا فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى جميع المناسبات الوطنية مثل شهر رمضان المبارك والأعياد، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.