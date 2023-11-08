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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب الطب الشرعي.. وفاة مسجون أثناء الجلسة داخل محكمة طامية بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أمرت  نيابة طامية بمحافظة الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لإعداد تقرير عاجل عن احد المساجين الذين توفي  اليوم ، اثناء محاكمته  على ذمة  احدى القضايا 


كانت محكمة طامية الجزئية  قد شهدت اليوم  وفاة المتهم يوسف عنتر جلال 24 عاما  والمقيم بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس والمتهم في الجنحة رقم 1696 لسنة 2021 سنهور والمقيدة برقم 14526 لسنة 2022 جنح مستأنف سنورس  حيث توفي المتهم اثناء نظر الجلسة والتي كانت تتم داخل المحكمة اليوم.


تم نقل جثمان السجين المتوفى  مشرحة مستشفى طامية المركزي ،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم 

 

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