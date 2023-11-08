انتداب الطب الشرعي.. وفاة مسجون أثناء الجلسة داخل محكمة طامية بالفيوم

أمرت نيابة طامية بمحافظة الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لإعداد تقرير عاجل عن احد المساجين الذين توفي اليوم ، اثناء محاكمته على ذمة احدى القضايا



كانت محكمة طامية الجزئية قد شهدت اليوم وفاة المتهم يوسف عنتر جلال 24 عاما والمقيم بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس والمتهم في الجنحة رقم 1696 لسنة 2021 سنهور والمقيدة برقم 14526 لسنة 2022 جنح مستأنف سنورس حيث توفي المتهم اثناء نظر الجلسة والتي كانت تتم داخل المحكمة اليوم.



تم نقل جثمان السجين المتوفى مشرحة مستشفى طامية المركزي ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم