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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين ببني مزار شمال المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى طالب مصرعه وأصيب شقيقه في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار شمال المنيا بسبب التخطي الخاطئ.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طالب وإصابة شقيقه سائق في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، بسبب التخطي. 

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تأمين الطرق، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
وتسبب الحادث في مصرع حسان أشرف. ص. ت 13 سنة، طالب، وإصابة شقيقه حسن 21 سنة سائق مقيمين بمحافظة قنا تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى بني مزار، تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

 

 

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالمنيا الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوى الشرقى مشرحة مستشفى مستشفى التكامل

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