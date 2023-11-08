حملات مكثفة لإزالة الاشغالات بمركزي بنى مزار والمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضارى بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بحى شرق المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق وأسفرت عن تحرير 80 محضر إشغال تنوعت بين (9 محاضر إشغال - 3 محاضر ضبط إشغال طريق - 68 إزالة إدارية) ، وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز المنيا، أكد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس المركز ، استمرار تكثيف حملات رفع الاشغالات لضبط حركة الشارع على كبارى المشاه والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهى لتيسير الحركة المرورية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 8 محضر إشغال طريق بحى وسط المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

