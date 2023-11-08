خبير دولي: سياسة الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية تتسم بالصدق والثبات

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالصدق والشرف والثبات وعدم التغيير، والاتفاق دائمًا مع الأخلاق ومبادىء القانون والقيم المصرية ومبادىء الخير والحق والعدالة والإنصاف.

وأضاف البرديسي ، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «سياسة مصر واضحة من البداية، بوقف إطلاق النار، ولا خروج للأجانب إلا بإدخال المساعدات الإنسانية».

وتابع: «المساعدات الإنسانية ليست بديلًا على وقف إطلاق النار، وهذه المساعدات مسار ووقف إطلاق النار مسار آخر، كما أكد الرئيس السيسي وتناولتها وسائل الإعلام الأجنبية».