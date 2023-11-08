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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتزامن مع عرضه.. انتهاء تصوير حكاية «روحي فيك»

صناع حكاية روحي فيك
صناع حكاية روحي فيك

انتهى فريق عمل حكاية "روحى فيك" من كتاب "55 مشكلة حب"، من تصوير المشاهد الأخيرة فى العمل مطلع الصباح الباكر من اليوم ذاته فى إحدى الفيلات على ضفاف نهر النيل بمنطقة منيل شيحة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة المقرر انطلاقها على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية مساء اليوم، الأربعاء، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ونستعرض لكم بعض الصور من داخل بلاتو التصوير، والتى ظهر فيها عدد كبير من النجوم والصناع، وسادت حولهم روح من البهجة والتفاؤل المليئة بالسعادة والسرور والابتسامة على وجوههم احتفالاً بالانتهاء من تصوير هذه الحدوتة ورفع كلاك الفركش.

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"روحي فيك" تدخل الأعلى مشاهدة بعد عرض حلقتين

يشار إلى أنه تم عرض ثلاث حلقات من هذه الحكاية آنذاك، حيث إن بعضها تصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونالت تفاعل وترقب شريحة عريضة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، لمعرفة الكثير من الخيوط الدرامية الخفية التى تحمل عددا كبيرا من التوقعات والآراء المختلفة لديهم نظراً لسرد أحداثها التشويقية المثيرة، والتى تتضح مع توالى عرض الحلقات المتبقية أثناء مشاهدتها على الشاشة الذهبية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك»، هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة، وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والتى انتهى عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبة مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم. 

وسبق وأن عرضت حكايتان أخريان خلال الأسابيع الماضية، وحققتا نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة وقت عرضهما وهما: الحكاية الأولى والتى حملت اسم «ألفريدو» من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت اسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.

يذكر أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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