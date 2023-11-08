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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوتك مستقبلك.. ندوة للأخصائيين بإعلام جنوب سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انزل وشارك
انزل وشارك

نظم مجمع إعلام جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة استكمالا لحملة " صوتك مستقبلك ..انزل وشارك " بعنوان تعزيز الوعي السياسي والانتماء الوطني  للاخصائيين الاجتماعيين و النفسيين بطور سيناء بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم  وعبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.


وقال  عبد الحميد عزب مدير مجمع اعلام سيناء إن  الهدف من الحملة لرفع الوعى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية لدعم مستقبل الوطن وان قائلا " ان  علينا جميعا واجب ودور فى مرحلة البناء" .


وأكد مدير  إعلام سيناء عن الدور الفعال التى تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات لرفع الوعى بمختلف القضايا مشيرا  ان العالم الخارجى يترقب إجراء وسير الانتخابات الرئاسية المقبلة ومدى المشاركة الفعالة والإيجابية فى هذا الاستحقاق ونقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطى فى مصر من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية التى سوف تقوم بتغطية الانتخابات المصرية القادمة.

وأكد  محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم حول مدى أهمية وحساسية الوضع السياسى الراهن والذى يستدعى تماسك كل طوائف الشعب المصرى من حيث المشاركه الإيجابية كواجب أساسى لكل فرد لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المستقبل والتصدى للأفكار الهدامة للحفاظ على المكتسبات التى حققها الوطن  وأشار عقل  الى اهمية استراتيجية التعليم حتى عام ٢٠٣٠ والتى تستهدف اتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تميز وفى اطار مؤسسى ومستدام بان يكون الطالب قادر على التفكير والفهم ومواكب للتطور التكنولوجى الحديث لخلق جيل مستنير ومبدع ومسئول ويحترم الاختلاف فى الرأى فخور بتاريخ بلاده.
و شدد عقل  علي  الدور المهم فى غرس قيم الوطنية فى الاجيال القادمة وخاصة الشباب بالإضافة إلي  أهمية نشر الوعى والثقافة فى المجتمع وانه دور مهم للغاية فى مقاومة التهديدات من خلال الفهم الصحيح و تحرى الدقة من مصدر الخبر وعدم الانسياق وراء الشائعات والوقوف خلف القيادة الحكيمة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.

 

انزل وشارك

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جنوب سيناء مركز اعلام صوتك امانة انزل وشارك

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