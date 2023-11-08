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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب كلية العلوم السياسية بجامعة بدر ينظمون زيارة لمستشفى 57357

صدى البلد

أعلن الدكتور صفى الدين خربوش، عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن أسرة "GogniCrew" من مختلف الدفعات فى الكلية نظموا زيارة لـ"مستشفى سرطان الأطفال 57357"؛ للإسهام فى التبرعات المالية ولتشجيع المجتمع على القيام بدور إيجابى لدعم المستشفى، مشيراً إلى أن الزيارة كانت تحت إشراف الدكتورة دينا يعقوب، رائدة أسرة "GogniCrew"، ويأتى ذلك إيماناً من إدارة الجامعة بأهمية دور الطلاب فى خدمة المجتمع.

وأوضح عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه كان فى استقبال وفد طلاب الكلية فريق من إدارة العلاقات العامة بالمستشفى بالتنسيق مع "ماهر مسئول زيارات الطلاب"، وشرح للطلبة آلية عمل المستشفى كإحدى مؤسسات العمل المدنى المتخصصة فى علاج الأطفال المصابين بـ"مرض السرطان" بالمجان ليست مؤسسة تابعة للقطاع الخاص ولا الحكومى، وتعالج الأطفال بالمجان وتعتمد على التبرعات التى تصلها من داخل وخارج "مصر".

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وقال الدكتور صفى الدين خربوش، إن الزيارة لم تكن الأولى من نوعها، حيث تهتم رئاسة الجامعة بتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على اشتراكهم الدائم فى الخدمات المجتمعية والبيئية؛ إيماناً منها بأهمية تنشئة أجيال على وعى بتحديات الوطن ومتطلباته، وأن يكون لهم دور إيجابى وفعال فى مستقبل أفضل وغد مشرق، وربط الأنشطة الطلابية بالمجتمع المدنى وتشجيع الطلاب على العمل التطوعى والأهلى.

وتم اصطحاب الوفد في زيارة تفقدية لجميع منشآت المستشفى وزاروا الأطفال المرضى، وفى ختام الزيارة تبرع طلاب الكلية للمستشفى، والتقطوا الصور التذكارية تسجيلاً لذكرى زيارتهم لصرح "مستشفى 57 357 للأطفال".

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