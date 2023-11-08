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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

العامرين فاروق
العامرين فاروق

وجه نادي الزمالك رسالة الي العامري فاروق بعد تعرضه إلى وعكة صحية مؤخرا .

 

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الزمالك اكس إلى العامري فاروق :" نتمنى شفاءً عاجلاً للسيد العامري فاروق ".

تعرض العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

 

 

رسائل مؤثرة من الزمالكاوية لنائب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية

 

صديقي العامري

 

وكتب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه على فيسبوك "كل التمنيات الطيبة والدعوات القلبية للأخ العزيز صديقي العامري فاروق عشرة العمر بالشفاء العاجل بإذن الله ونسأل الله العلي القدير أن يشفيه ويعود لأسرته ومحبيه بالسلامة".

ولمتابعة المزيد حول تطورات العامري فاروق الصحية ورسائل الرياضيين له.. تابع الفيديو جراف التالي:

العامري فاروق نادي الزمالك وعكة صحية الصفحة الرسمية للنادي الزمالك نتمنى شفاء عاجلا للسيد العامري فاروق

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