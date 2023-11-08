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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يتهم أمريكا بالتواطؤ على أوروبا من أجل إفلاسها.. تفاصيل

لافروف
لافروف

اتهم "سيرجي لافروف"، وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أمريكا بالتواطؤ على أتباعها الأوروبيين رغبة في تعرضيهم للإفلاس.

اعتبر “لافروف”، أن الأمريكيين يتواطأون على أوروبا، وتشجيعهم على الابتعاد عن روسيا، وفرض عقوبات عليها، بينما يواصل الأمريكيون شراء اليورانيوم والمعادن الرئيسية من روسيا، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

وقال وزير الخارجية الروسي، "واشنطن تدمر بشكل أساسي أتباعها الأوروبيين، وتسمح لمجمعها الصناعي العسكري بكسب المال، لقد فرضت ولا تزال تفرض الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الباهظ الثمن على الاتحاد الأوروبي، وبقوانينها الأنانية تجبر الشركات الأوروبية على نقل مقرها إلى الخارج حيث تكون تكاليف التشغيل الأساسية أقل ... بينما يضطر الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن كل شيء روسي، و تواصل واشنطن في ذات الوقت شراء اليورانيوم والمواد الخام الأخرى من روسيا".

وأضاف أن الشركات في الدول الأوروبية خسرت ما لا يقل عن 250 مليار يورو بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسية إلى أن موسكو تمكنت في وقت قصير للغاية من تحويل إمدادات النفط والغاز والفحم إلى الأسواق الواعدة سريعة النمو.

وحدد هذه الدول بأنها الهند والصين ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى تفاقم تطورات الأزمة في الاقتصاد العالمي.

 

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