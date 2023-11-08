مـ جزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة منى عوكل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مسجدين في خان يونس ومحيط مستشفى ناصر بقطاع غزة، وتأثر المستشفى وسقط عدد كبير من الشهداء مازالوا تحت الأنقاض وتبذل الصحة جهودا لإخراجهم.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن محيط مستشفى ناصر هي منطقة مكتظة بالسكان، وتضم العدد من مدارس الإيواء، بجانب سوقا كبيرة تكتظ دائما بالسكان والمارة.

مشهد مؤلم جدا

ولفتت إلى أن الكثير من الضحايا هم من النازحين من الشمال إلى الجنوب، فقوات الاحتلال تدفعهم للنزوح ثم تستهدفهم، وبسبب كثرة أعداد المصابين والشهداء تتكدس الجثامين فوق بعضها والمصابين فوق بعضهم في مشهد مؤلم جدا.