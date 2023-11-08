علامة استفهام.. فرج عامر يعلق علي مشاركة هذا اللعب مع الأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على مشاركة المحترف الفرنسي انتوني موديست مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نزوله بديلا من اكرم توفيق في مباراته ضد سيراميكا كليوبترا التي أقيمت مساء اليوم.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" موديست علامة استفهام كبيرة جدا ؟ ".

وواصل الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ، التهديف باحرازه الهدف الخامس له من بداية الدوري مع فريقه ، حيث سجل هدف التعادل في شباك الاهلي لتصبح النتيجة 1-1.

وكان ياسر إبراهيم كان احرز هدف الاهلي الاول ، ونجح القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في تعديل النتيجة في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمسابقة الدوري.

انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد أن أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للاهلي في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.