فى موسمه.. طريقة عمل مشروب سموثي البرتقال الطازج

يعد سموثي الفاكهة من المشروبات الطازجة التي تتميز بطعم مميز ولذيذ ومحبب تناوله لدى الأطفال كما يحتوي عصير البرتقال من مكونات غنية بالفوائد الصحية من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والفيتامينات،لذا نقدم لك طريقة عمل سموثي البرتقال.

طريقة عمل سموثي البرتقال



المقادير:

‏- 170 مللي عصير برتقال طازج نصف مثلج

‏- 1 كوب حليب

‏- ¼ كوب سكر

‏- 3 معلقة كبيرة حليب برودة

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- 8 مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

إمزجي عصير البرتقال والحليب السائل والحليب البودرة والسكر والفانيليا في الخلاط وضربي المكونات إلى أن يصبح المزيج متجانساً وناعماً.

ضيفي مكعبات الثلج واحده تلو الآخر مع الخلط حتى يصبح المزيج ناعماً.

قدميه على الفور.