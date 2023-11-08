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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خيام وبطانيات .. جايكا اليابانية ترسل مساعدات إغاثية إلى غزة

مساعدات يابانية تصل
مساعدات يابانية تصل مطار العريش

أعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بصفتها الهيئة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية (ODA) ، عن تقديم وتوفير مساعدات الإغاثة (الخيام ، وما إلى ذلك) لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة ، نظرًا  للوضع الحالي بالقطاع.


وبحسب بيان صادر عن جايكا؛ فقد وصلت مساعدات الإغاثة إلى مطار العريش في مصر اليوم الأربعاء ، علي أن  تصل إلى قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري.

 

كما تعمل الجايكا ومقرها في طوكيو ، تحت قيادة رئيسها  أكيهيكو تاناكا ، على التعاون الدولي مع البلدان النامية بما في ذلك فلسطين تطبيقًا لرؤية الجايكا وهي "قيادة العالم بثقة".

كما  تقدم الجايكا المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة كمرحلة أولى من الدعم، متضمنة الخيام والبطانيات. 

ووقعت جايكا مع الهلال الأحمر المصري - المسؤول الوحيد عن نقل مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة - مذكرة تعاون لضمان النقل السريع لمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة فور وصولها إلى مطار العريش  حيث تصل إلى قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري ثم تتولى توزيعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
 

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