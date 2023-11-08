هارلم الهولندية مدينة الرقي والطبيعة الساحرة .. حلم كل مسافر| صور

مبان منمقة على الطراز الأوروبي، أشجار ومساحات من الخضار الشاسع بكافة الإرجاء، كباري للمشاة تبطنها قنوات نهرية عذبة نابعة من انهار سبارني، ممرات للدراجات والموتوسيكلات الكهربائية، طيور النورس تحلق بأفق السماء، تلك هي المشاهدات التي ستقع أمام عيونك حين تزور مدينة هارلم أجمل وأرقى المدن بـ هولندا.

مدينة هارلم

الهدوء ورائحة الزهور ورنين الأمطار المنهمرة أعلى القنوات النهرية وطواحين الهواء العتيقة، هي أجمل السمات التي ستخطف أنظارك وروحك بمدينة هارلم، فشوارع تلك المدينة مرصوفة بالحصى على الطراز الأوروبي القديم، فلن تجد فيها ذرة غبار من شدة الاهتمام برونقها ونظافتها.

مدينة هارلم

ساحة السوق القديم

وحين تطوف بشوارع المدينة الهولندية هارلم، تجد معمارا يفوح منه عبق التاريخ وخاصة في ساحة السوق القديم" Grote Markt" سترى كنيسة "سانت بافو" أقدم وأقدس كنيسة بمدينة هارلم والتي بنيت عام 1895 وتحتوي على برج يبلغ ارتفاعه 262 قدمًا (80 مترًا) وتحتوي على شاشات وأكشاك جوقة بارزة، وقبر فرانس هالس.

كنيسة سانت بافو بساحة السوق الديم بمدينة هارلم

والجميل في هذه الكنيسة أن أجراسها لا تتوقف على مدار اليوم طيلة الأسبوع، لتذكر قاطني المدينة الهولندية العريقة بتاريخها وقدسيتها العظيمة، والملفت للنظر يقابل كنيسة "سانت بافو"، تمثالا تاريخيا حجريا لـ "هارلمر لورينس جانزون كوستر" هو مخترع آلة الطباعة عام 1423 في هولندا.

تمثال تاريخي حجري لـ "هارلمر لورينس جانزون كوستر" هو مخترع آلة الطباعة

وفور انتهائك من زيارة كنيسة "سانت بافو"، ستجد ساحة السوق القديم حافلة بمحلات الأطعمة والكافيات والعطور والأزياء على أحدث صيحات الموضة، علاوة على ذلك محلات الجبن الهولندي ذات المذاق الفريد للغاية والتي تتسم بالعديد من الأطعمة المختلفة من جبن بقري وجاموسي ومعز، حيث تشتهر هولندا بصناعة الجبن أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

ساحة السوق القديم بمدينة هارلم بهولندا

مئات الدرجات

وفي الساعة السادسة مساءً يسود الهدوء التام بالمدينة وتغلق المحلات أبوابها، يعود الجميع إلى مسكنه بعد انتهاء نوبات ساعات العمل، التي تبدأ في الثامنة صباحً حتى السادسة مساءً، بينما تظل بعض الكافيات و المطاعم تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

مدينة هارلم بهولندا

أصوات الدراجات الكهربائية في الصباح وبعد ساعات العمل وسط هطول الأمطار، يعطيك إحساسا بمتعة الطبيعية بالمدينة الهولندية، فلا يوجد ضجيج سيارات أو طرق مزدحمة ولا عوادم سيارات، فالاهتمام بالبيئة بهولندا له قواعد صارمة لا يمكن كسرها.

احد جراجات الدرجات بمدينة هارلم بهولندا

يعتمد أغلب المواطنين في هولندا على ركوب الدراجات والسيارات الكهربائية بشكل أساس، ويظهر ذلك متجلياً حين تصل إلى محطة قطار "هارلم" ذات المعمار التراثي، لتجد جراجا ضخما للدراجات الكهربائية والتي تفوق عدد السيارات بعشرات المرات، فالجميع يركب الدراجات ويتنقل بها عبر القطارات المصممة خصيصاً، لتنقل المواطنين بدراجاتهم داخل ممرات القطارات المتطورة و فائقة السرعة.

انتشار الدرجات بمدينة هارلم الهولندية

الحيوانات الأليفة بالمقام الأول

الاهتمام بالحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب شيء أساس، بين أغلب الأسر والبيوت الهولندية، فقليلا ما لم تجد مواطن يسير دون كلبه في الصباح أو في ساعات الراحة، والجميل في هذا الأمر أن درجة الاهتمام بهذه الحيوانات يفوق التصور حيث لا يمكن المساس بهم أو إيذائهم بأي شكل من الأشكال ويتم رعايتهم واحترامهم بدرجة تفوق الإنسانية.

الاهتمام بالحيوانات الاليفة بهولندا

فيسمح لهم بالتنقل داخل الموصلات مع مالكيهم، كما يسمح لهم دخول محلات الأطعمة والملابس دون أدنى اعتراض، بل ويتم تدليلهم بشتى الطرق خوف على مشاعرهم و أرواحهم القيمة لدى المواطنين الهولنديين و بأوروبا في العموم.

جانب من مدينة هارلم الهولندية

وفي حال كنت تخطط لزيارة هولندا وبالتحديد مدينة هارلم لا تتردد أبداً في زيارتها، ستجد راحة البال والهدوء وسحر الطبيعة بكافة أطيافها، وفسح و أماكن ستدخل البهجة إلى قلبك وروحك معانا.