عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هارلم الهولندية مدينة الرقي والطبيعة الساحرة .. حلم كل مسافر| صور

مدينة هارلم الهولندية
مدينة هارلم الهولندية

مبان منمقة على الطراز الأوروبي، أشجار ومساحات من الخضار الشاسع بكافة الإرجاء، كباري للمشاة تبطنها قنوات نهرية عذبة نابعة من انهار سبارني، ممرات للدراجات والموتوسيكلات الكهربائية، طيور النورس تحلق بأفق السماء، تلك هي المشاهدات التي ستقع أمام عيونك حين تزور مدينة هارلم أجمل وأرقى المدن بـ هولندا.

مدينة هارلم

الهدوء ورائحة الزهور ورنين الأمطار المنهمرة  أعلى القنوات النهرية وطواحين الهواء العتيقة، هي أجمل السمات التي ستخطف أنظارك وروحك بمدينة هارلم، فشوارع تلك المدينة مرصوفة بالحصى على الطراز الأوروبي القديم، فلن تجد فيها ذرة غبار من شدة الاهتمام برونقها ونظافتها.

مدينة هارلم
txt

RNTC .. مؤسسة إعلامية تحولت من سجن إلى منبر للحرية وتدريب الصحفيين

ساحة السوق القديم

وحين تطوف بشوارع المدينة الهولندية هارلم، تجد معمارا يفوح منه عبق التاريخ وخاصة في ساحة السوق القديم" Grote Markt" سترى كنيسة "سانت بافو" أقدم وأقدس كنيسة بمدينة هارلم والتي بنيت عام  1895 وتحتوي على برج يبلغ ارتفاعه 262 قدمًا (80 مترًا) وتحتوي على شاشات وأكشاك جوقة بارزة، وقبر فرانس هالس.

 كنيسة  سانت بافو  بساحة السوق الديم بمدينة هارلم

والجميل في هذه الكنيسة أن أجراسها لا تتوقف على مدار اليوم  طيلة الأسبوع، لتذكر قاطني المدينة الهولندية العريقة بتاريخها وقدسيتها العظيمة، والملفت للنظر يقابل  كنيسة "سانت بافو"، تمثالا تاريخيا حجريا  لـ "هارلمر لورينس جانزون كوستر" هو مخترع آلة الطباعة عام  1423 في هولندا.

 تمثال تاريخي حجري  لـ "هارلمر لورينس جانزون كوستر" هو مخترع آلة الطباعة

وفور انتهائك من زيارة  كنيسة "سانت بافو"، ستجد ساحة السوق القديم حافلة بمحلات الأطعمة والكافيات والعطور والأزياء على أحدث صيحات الموضة، علاوة على ذلك محلات الجبن الهولندي ذات المذاق الفريد للغاية والتي تتسم بالعديد من الأطعمة المختلفة من جبن بقري وجاموسي ومعز، حيث تشتهر هولندا بصناعة الجبن أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

ساحة السوق القديم بمدينة هارلم  بهولندا

مئات الدرجات

وفي الساعة السادسة مساءً يسود الهدوء التام بالمدينة وتغلق المحلات أبوابها، يعود الجميع إلى مسكنه بعد انتهاء نوبات ساعات العمل، التي تبدأ في الثامنة صباحً حتى السادسة مساءً، بينما تظل بعض الكافيات و المطاعم تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

مدينة هارلم  بهولندا

أصوات الدراجات الكهربائية في الصباح وبعد ساعات العمل وسط هطول الأمطار، يعطيك إحساسا بمتعة الطبيعية بالمدينة الهولندية، فلا يوجد ضجيج سيارات أو طرق مزدحمة ولا عوادم سيارات، فالاهتمام بالبيئة بهولندا له قواعد صارمة لا يمكن كسرها.

احد جراجات  الدرجات بمدينة هارلم بهولندا

يعتمد أغلب المواطنين في هولندا على ركوب الدراجات والسيارات الكهربائية بشكل أساس، ويظهر ذلك متجلياً حين تصل إلى محطة قطار "هارلم" ذات المعمار التراثي، لتجد جراجا ضخما للدراجات الكهربائية والتي تفوق عدد السيارات بعشرات المرات، فالجميع يركب الدراجات ويتنقل بها عبر القطارات المصممة خصيصاً، لتنقل المواطنين بدراجاتهم  داخل ممرات القطارات المتطورة و فائقة السرعة.

انتشار الدرجات بمدينة هارلم الهولندية

الحيوانات الأليفة بالمقام الأول

الاهتمام بالحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب شيء أساس، بين أغلب الأسر والبيوت الهولندية، فقليلا ما لم تجد مواطن يسير دون كلبه في الصباح أو في ساعات الراحة، والجميل في هذا الأمر أن درجة الاهتمام بهذه الحيوانات يفوق التصور حيث لا يمكن المساس بهم أو إيذائهم بأي شكل من الأشكال ويتم رعايتهم واحترامهم بدرجة تفوق الإنسانية.

الاهتمام بالحيوانات الاليفة بهولندا

فيسمح لهم بالتنقل داخل الموصلات مع مالكيهم، كما يسمح لهم دخول محلات الأطعمة والملابس دون أدنى اعتراض، بل ويتم تدليلهم بشتى الطرق خوف على مشاعرهم و أرواحهم القيمة لدى المواطنين الهولنديين و بأوروبا في العموم.

جانب من مدينة هارلم الهولندية

وفي حال كنت تخطط لزيارة هولندا وبالتحديد مدينة هارلم لا تتردد أبداً في زيارتها، ستجد راحة البال والهدوء وسحر الطبيعة بكافة أطيافها، وفسح و أماكن ستدخل البهجة إلى قلبك وروحك معانا.

مدينة هارلم الهولندية

IMG20231026153721
IMG20231026153721
IMG20231008113553
IMG20231008113553
IMG20231015163349
IMG20231015163349
IMG20231009164125
IMG20231009164125
photo_5933646402490056379_y
photo_5933646402490056379_y
photo_5933646402490056380_y
photo_5933646402490056380_y
photo_5933646402490056381_y
photo_5933646402490056381_y
IMG20231009164857
IMG20231009164857
IMG20231009164831
IMG20231009164831
IMG20231009164704
IMG20231009164704
IMG20231023163646
IMG20231023163646
IMG20231009163759
IMG20231009163759
هولندا مدينة هارلم مدينة هارلم الهولندية اوروبا رحلات سفر الطراز الاوروبي الموتوسيكلات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

20 مليون جنيه .. مفاجآة في ميزانية كرة القم بالنادي الأهلي | تفاصيل

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الجرام يصل لـ 3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم

موضوعات متعلقة

RNTC .. مؤسسة إعلامية تحولت من سجن إلى منبر للحرية وتدريب الصحفيين

ترشيحاتنا

هل استعاذ النبي من الغنى.. وكيف يكون شكر نعمة المال؟ الإفتاء توضح

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

للسماح بوصول المساعدات.. حلفاء الناتو يدعمون إعلان هدنة إنسانية في غزة

شكري: ضرورة تطبيق قرار جمعية الأمم المتحدة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. رقم مميز جديد لـ مجدي أفشة مع الأهلي

بعد قرار الحكومة.. بشرى سارة بشأن سعر الذهب في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

عيلتنا كلها انبادت.. سيدة فلسطينية تصرخ وسط أحد شوارع غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

فيديو

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ