مولع .. تعليق مثير من إبراهيم فايق على مباراة الزمالك وبيراميدز

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي مباراة الزمالك وبيراميدز في كاس مصر .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" ماتش مولع ".

نجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الأول لفريقه.

وكان الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل يضم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.