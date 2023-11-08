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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر سار في الأهلي قبل لقاء برشلونة بكأس العالم للأندية لكرة اليد

صدى البلد

أنهى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي على صالة نادي القادسية، استعدادًا لخوض مباراته المهمة أمام نظيره برشلونة الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والمقرر لها السادسة مساء غدٍ الخميس على الصالة الخضراء في الدمام.

وحرص الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للأهلي ، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة ، ثم مران للتدريبات الاستشفائية، وأعقبها الجهاز الفني بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين.


وفاز الأهلي أمس على النور السعودي بنتيجة ٣٨-٢٠ في أولى مبارياته على الصالة الخضراء بالدمام بالمجموعة الأولى من مونديال الأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" ، اما نادي برشلونة فقد استطاع تحقيق فوز كبير على نظيره النور السعودي (43 -19) في نفس المجموعة .


ويمتلك الأهلي وبرشلونة نقطتين ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة النادي الإسباني ، ويتواجه الفريقان في مباراة حاسمة لتحديد الطرف المتأهل إلى الدور نصف النهائي،  ويعتبر النادي الكتالوني أكثر من توج بالتاج العالمي بـ5 ألقاب.


تقام بطولة مونديال الأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"  في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 7 لـ 12 نوفمبر الجاري.

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