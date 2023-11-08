وزير الرياضة يُكرم المنتخب الأول للبادل تنس بعد الفوز بالبطولة العربية

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب الوطني للبادل تنس، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل، بالإمارات، ويلتقي بعثة الناشئين قبيل المغادرة للمشاركة في كأس العالم بباراجواي، بحضور المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، وأعضاء مجلس الإدارة.

جدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

وتوجه المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل تنس، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه كافة جهود الاتحاد لنشر اللعبة والوصول بالإنجازات الحالية، مستعرضًا إنجازات منتخبات البادل تنس خلال الفترة الماضية، وعمل قاعدة ناشئين للعبة داخل مصر، والتي تبدأ بسفر ٢٣ ناشئا وناشئة كأول فريق عربي وأفريقي وآسيوي يتأهل إلي كأس العالم بباراجواي.