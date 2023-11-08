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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر فرنسي: ماكرون مرر رسائل لنتنياهو حول وقف انتهاكات المستوطنين

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون مرر رسائل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة وقف انتهاكات المستوطنين.

وقال المصدر الدبلوماسي لقناة "العربية"، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، داعيًا حزب الله إلى وقف إطلاق النار من لبنان نحو الكيان الصهيوني.

وأكد المصدر أن حزب الله يلعب لعبة خطرة وعليه وقف إطلاق النار نحو إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أن عناصره استهدفت اليوم، ‏الأربعاء، موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.‏

كما استهدفت المقاومة اللبنانية كذلك قوة المشاة "الإسرائيلية" قرب ثكنة "دوفيف"، ما أدى إلى وقوع  إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح.

جاء ذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية.

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