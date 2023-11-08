بعد فوز الزمالك على بيراميدز .. خالد الغندور يطرح سؤالا للجماهير

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا للجماهير؛ بعد فوز الزمالك على بيراميدز، وذلك في المباراة نصف نهائي كأس مصر.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"#رأيكم : من هو نجم مباراة المثيرة اليوم

بين الزمالك وبيراميدز ؟



فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.