إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

أثارت قضية تهريب الأدوية الكبرى الرأي العام والتي تم ضبط كمية فيها من أدوية لعلاج السرطان والفاسدة حيث تم ضبطها مهربة من فرنسا إلي مصر .

قضية تهريب الادوية الكبرى

أحالت جهات التحقيق ملف قضية تهريب أدوية سرطان إلى ثلاث جهات للتحقيق فيها، حيث أمرت جهات التحقيق بإحالة ملف المتهمين بتهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنايات، ثم إحالة بعض المتهمين إلى التهرب الضريبي، ثم إحالة بعض المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية وذلك بسبب تعدد التهم الموجهة إلى 49 متهما في واقعة تهريب شحنة أدوية سرطان من فرنسا فاسدة.

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