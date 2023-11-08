البلوجر إيفون نبيل تكشف عن بداياتها على السوشيال ميديا ومأساتها مع زوجها

كشفت البلوجر إيفون نبيل عن بداياتها على السوشيال ميديا ، حيثُ تركت عملها بالوسط الفني، ثم قامت بالانفصال عن زوجها واستغاثتها بمتابعيها ،موضحًة أنها بدأت الظهور على السوشيال ميديا منذ عام 2016، وعملت في البداية صحفية ومراسلة ومذيعة، ثم كاتبة سيناريو إلى أن توقعت عن العمل بشكل مفاجئ.

مأساة حياتها

وقالت البلوجر إيفون نبيل في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، إنها كان لديها مأساة في حياتها مع زوجها رغم إنها طول الوقت تقدم فيديوهات نسائية ساخرة بمحتوى كوميدي، وهذا عكس شخصيتي الطبيعية.



وأشارت البلوجر إيفون نبيل إلى أنها تزوجت في سن الـ 32 عامًا، لكنها وصلت إلى مرحلة صعبة، معلقة: «وصلت لمرحلة مش عايزة أعيش.. وألوم نفسي على كل شئ في فترة من حياتي.. حاولت حتى استسلمت للفشل».



