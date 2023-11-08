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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات شرق خان يونس

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك اشتباكات شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وقصف مدفعي إسرائيلي شمالي القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن هناك دوي انفجارات جراء قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية ان أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفع الي أكثر من (10.700) شهيدٍ جرّاءالعدوان المستمر منذ 7 أكتوبر في فلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها علي قطاع غزة لليوم ال 33 علي التوالي حيث أعلنت وزارة الصحةالفلسطينية في قطاع غزة تمكّنها من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلعنوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - قائلة : نفقد عشرات الحالات الخطيرةوالحرجة يوميا  نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى.

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