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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للأسبوع الرابع.. سكر يواصل تصدر شباك التذاكر السعودي وتراجع "فوي فوي"

فيلم سكر
فيلم سكر

تمكن فيلم سكر، بطولة الفنانة القديرة ماجدة زكي، من الحفاظ على تواجده ضمن الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي للاسبوع الرابع على التوالي .

واحتل فيلم سكر المركز الأول كأكثر عمل عربي تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع في السينما السعودية والمركز الثالث فى الافلام العالمية والعربية ليشهد تقدما واضحا ، بعدما كان يشغل المركز الرابع الاسبوع الماضي ، ولاحقه فيلم فوي فوي في المركز الثاني عربيًا والسابع عالمياً ، بينما كان يحتل المركز السادس الاسبوع الماضي .

 

فيلم سكر من إخراج تامر المهدي ويضم عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم، ماجدة زكي، حلا الترك، محمد ثروت، وعلاء زينهم، وعباس أبو الحسن، ومعتز هشام، وياسمينا العبد، وريهام الشنواني، ومايا جمعة، وديمة أحمد، ومحمد دياب، من إنتاج MBC.

 

فيلم سكر أول فيلم استعراضي غنائي مأخوذ من رواية صاحب الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وكان أعلن في البداية عن طرحه كمسلسل من 8 حلقات على منصة شاهد، ولكن تم تغيير الاتجاه وطرحه كفيلم سينمائي ومن المقرر طرح عدة أفلام غنائية في الفترة المقبلة.
 

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أفلام منافسة لـ فيلم سكر

 

تعتبر إيرادات فيلم "سكر" فى مصر ضعيفة مقارنة بالأفلام المنافسة التي حققت نجاحاً كبيراً في السينما المصرية خاصة في بداية عرضها، ومن أشهر الأفلام التي تنافس فيلم سكر، فيلم "بيت الروبي" من بطولة النجوم كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، ونور.

 

ومن الأفلام المنافسة أيضا فيلم "فوي فوي فوي"، والذي يضم محمد فراج، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، نيللي كريم، وطه دسوقي، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.

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