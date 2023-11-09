مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM

اختتمت مصر للطيران اليوم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر بلندن.

وخلال فاعليات المعرض والذى استمر على مدار ثلاثة أيام ، عقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية والذي ضم عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) وأحمد وجدي مدير عام التسويق وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات، كما قام قطاع السياحة(الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة والتي شملت برامج تسويقية و ترويجية جديدة فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى أسيا وأفريقيا.

وقد لاقي جناح مصر للطيران بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.