عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM

مصر للطيران
مصر للطيران

 

اختتمت مصر للطيران اليوم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر بلندن.

وخلال فاعليات المعرض والذى استمر على مدار ثلاثة أيام ، عقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية والذي ضم عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) وأحمد وجدي مدير عام التسويق وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات، كما قام قطاع السياحة(الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة  والتي شملت برامج تسويقية و ترويجية جديدة فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى أسيا وأفريقيا.

 وقد لاقي جناح مصر للطيران  بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

3 أطنان.. دخول كميات ضخمة من الذهب وهدية حكومية لخفض الأسعار| ماذا يحدث؟

هدنة وشيكة.. 15 أسيرا مقابل 3 أيام بدون قصف إسرائيلي |تفاصيل الاتفاق

بقيادة رياض محرز .. أهلي جدة يواجه ضمك السعودي الليلة

الوزراء يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور الشركات الصغيرة في التوظيف

ننشر كتاب رد الحكومة على أسئلة المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ