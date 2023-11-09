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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

نورهان
نورهان

ردت الفنانة نورهان عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” علي الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول اعتزالها الفن وارتداء الحجاب . 

ونشرت نورهان، عبر خاصية الاستوري صورة لها، قائلة “لم أعتزل ولم أتحجب ولا أنكر إن كنت أتمنى الأخيرة”.

وكانت قد نشرت الفنانة نورهان شعيب، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تؤدي مناسك العمرة.

وظهرت نورهان شعيب بالحجاب والعباءة البيضاء من أمام الكعبة، وتفاعل معها المتابعين، داعين لها بقبول العمرة والعودة بسلامة.

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يذكر أن آخر أعمال نورهان شعيب مشاركتها  في مسلسل "يوتيرن"، الذي عرض في رمضان 2022، بطولة كل من ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، الذي عاد من خلال هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

كما شارك في البطولة كل من: عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أشهر أدوار نورهان شعيب 

جدير بالذكر أن الفنانة نورهان شعيب اشتهرت بأدوارها المميزة في عدة أعمال درامية، ومنها دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، و"سوق العصر"، وبعدها ابتعدت عن الفن لفترة لتعود مرة أخرى وبقوة إلى عالم النجومية.

 

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