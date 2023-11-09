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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخائن يدخل الأعلى مشاهدة في مصر.. تفاصيل

مسلسل الخائن
مسلسل الخائن

تمكن مسلسل “الخائن” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح أولى حلقاته على منصة شاهد vip. 

واحتل مسلسل “الخائن” المركز الرابع من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة في مصر، حيث يتم عرض الحلقات على المنصة قبل عرضها على التليفزيون. 

مسلسل “الخائن” حول حياة الدكتورة “أسيل” المثالية التي تتحطم عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، ما يدفعها لسلوك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث.

المسلسل  تأليف عبير الصياح، ومن بطولة سلافة معمار وقيس شيخ نجيب ومرام علي وريتا حرب وجينا أبوزيد ووسام صليبا.

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وردت الفنانة السورية سلافة معمار، على كل من الممثلتين اللبنانيتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم، بعد أن أثارت الجدل بتصريح قديم: "ممثلات لبنان جميلات ولكن لسن كلهن موهوبات".

وقالت "معمار"، خلال حوارها ببرنامج "مجموعة إنسان"، والمُذاع على فضائية "ام بى سى"، إن الصحافة اللبنانية هاجتمها وضخمت التصريحات الخاصة بها ولم تتعامل بمهنية، مضيفة: "الموضوع بسيط ومهني ويأخذ طابعا عنصريا من قبل البعض، أنا كنت عم أحكي شي مهني بحت، أنا ممثلة أكاديمية عندي رأي بهذه المهنة وكنت عم أحكي رأي بتجرد من دون ما خص أي شخص على الإطلاق".

وأضافت: "القصة قديمة منذ عام 2014، وأنا مليت من الرد عليها، وهذه المرة الأخيرة التى أتحدث فيها بخصوص تصريحاتى، لأننى طويت الموضوع ولست ندمانة على تصريحاتى".

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