المصريين الأحرار يزور الأنبا مارتيروس ضمن جولة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

قام حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بزيارة الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالمجمع المقدس، في المقر الخاص بكاتدرائية العذراء بمنطقة مهمشة.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وذلك في إطار تحركات الحزب لدعم وتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، و بيشوي جرجس الأمين المساعد بدائرة الزاوية و الشرابية.



أعرب الدكتور عصام خليل عن شكره وتقديره للترحيب بالزيارة ودور الكنيسة المصرية الوطنى عبر التاريخ في الحفاظ علي الهوية المصرية واستقرارها جنبا إلي جنب مع مؤسسات مصرية الوطنية الخالصة.

كما تحدث عن جهود القيادة السياسية بقيادة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كافة الأصعدة والخروج بالبلاد حتي مستقر الأمان والبناء والتنمية وتحقيق اسمي معاني المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين عموم المصريين علي حد سواء.

وتطرق الدكتور عصام خليل للحديث عن الجهود العظيمة للدولة المصرية في أزمة الاشقاء بفلسطين وعادة ما تكون مصر الساعد والسند للأشقاء.

وشدد علي أن النزول في الانتخابات الرئاسية والنزول هو استحقاق وواجب وطني للمشاركة ومساهمة فاعلة في استكمال مسيرة التنمية وتحقيق دعائم الاستقرار الشامل.

من جانبه ، رحب الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد ، بزيارة وفد حزب المصريين الأحرار، مؤكدًا أن جهود الدولة المصرية تحت قيادة حكيمة تدفع بالبلاد لتحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموي الذي يدفع الدولة إلى الأمام.

وأكد الانبا مارتيروس أن الكنيسة المصرية عبر تاريخها تهتم بالجانب الروحي ولكنها تحرص تماما علي دورها الاجتماعي لخدمة الجميع وتحرص علي المشاركات الوطنية لتحقيق الصالح العام.

ودعا جموع أبناء الكنيسة وعموم المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والنزول إلي صناديق الانتخاب، ودور كل مصري أن يكون فاعلا ومشارك حقيقي سوءا في الاستحقاقات الدستورية أو العمل والتعاون والتشارك لخدمة مصر وبناء أجيال واعية واعدة، وندعو الله أن يحفظ مصر وكل الأشقاء والعالم ويجانب الجميع الشر.