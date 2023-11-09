التذاكر تصل لـ 11 ألف جنيه.. بدء عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في الرياض غدًا

يستعد أكرم حسني لبدء عرضه مسرحيته الجديدة تطبق الشروط والاحكام ، ضمن فاعليات موسم الرياض والمقام حاليا في المملكة العربية السعودية .

حيث من المقرر بدء عرض اولي ليالي المسرحيةً، غدا ، الجمعة ، وتراوحت اسعار التذاكر ما بين 80 ريال سعودي ( ما يعادل 659 جنية مصري ) ، وما بين 1350 ريال سعودي ( ما يعادل 11121 جنية مصري ) .

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

وجاءت المسرحية ضمن سلسلة من الأعمال الاستعراضية التى أعلن عنها موسم الرياض خلال هذه الدورة ومنها مسرحية ليالي كوميدية وزواج اصطناعي.

وأعلن الفنان أكرم حسني تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الوحشية التى يتعرضون لها من جانب قوات الاحتلال.

ونشر حسنى مقطع فيديو يشارك فيه عدد من الفنانين المصريين والعرب يطالبون فيه بوقف الإبادة الجماعية فى فلسطين وذلك ضمن حملة “متحدين ضد الإبادة”.

وظهر فى الفيديو عدد من النجوم منهم عمرو محمود ياسين ويسرا ودرة وأمينة خليل وكريم فهمى وهشام ماجد وعمرو يوسف وجومانا مراد وعائشة بن أحمد والذين تحدثوا باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.