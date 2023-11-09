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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حملة السيسي: طلبنا فتح الحساب البنكي للإنفاق على الدعاية الانتخابية

صدى البلد

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه على المستوى القانوني واللوجستي طلبت الحملة من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح.

وأضاف "فوزي"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «نؤكد على احترامنا لنصوص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعزمنا على تطبيقها التطبيق الكامل نصا وروحا».

وتابع: «في الفترة التي تلت التدشين، اتبعت الحملة بناءً على توجيه المرشح سياسة الأبواب المفتوحة، فدعت الجهات والمؤسسات التي أعلنت تأييدها موقف مرشحنا في هذا المقر لنتقدم لها بالشكر، ونطلب منها الدعوة للترويج للعملية الانتخابية وتوعية المواطنين، وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم وتنسيق الجهود، وخلال هذه الفعاليات ناقشنا أفكارا وظواهر عديدة، وقابلنا عددا كبيرا من المؤسسات والأفراد».

وأوضح: «قمنا بناءً على توجيه المرشح بدعوة عدد من الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات، ونعتزم الاستمرار في عقد هذه اللقاءات التشاورية للاستفادة من عقول المصريين وخبراتهم المتراكمة من أجل خدمة الوطن في مختلف المجالات، وبما يجعل رؤية المرشح رؤية جامعة تحيط بجميع وجهات النظر والآراء».
 

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