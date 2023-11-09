محافظ الغربية يشدد على منع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية

شدد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الخميس / - التصدي لأية محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، لافتا إلى أنه تم إزالة 26 حالة تعد على مساحة فدانين و14 قيراطا و 12 سهما، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات مخالفات للبناء على مساحة 905 م 2 بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل 26 متعديا على الأراضي الزراعية و10 مخالفين للبناء ؛ للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وتابع المحافظ الحملات عن كثب - عن طريق الاتصال المرئي - مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.