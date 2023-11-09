تعليق عاجل من شركة فوري على أنباء اختراق الحسابات وتسريب البيانات.. مستند

أكدت شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، إنه " لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي".

وشددت الشركة، في بيان اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، على أن "كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا".

الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك

وأوضحت الشركة أنها بحثت على الفور فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات، كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء.

وقالت الشركة إنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.



