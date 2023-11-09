أخبار الفن | تامر ضيائى يتعرض لوعكة صحية شديدة .. بدء عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في الرياض غدًا

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه بالدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

يستعد أكرم حسني لبدء عرضه مسرحيته الجديدة تطبق الشروط والاحكام ، ضمن فاعليات موسم الرياض والمقام حاليا في المملكة العربية السعودية .

حيث من المقرر بدء عرض اولي ليالي المسرحيةً، غدا ، الجمعة ، وتراوحت اسعار التذاكر ما بين 80 ريال سعودي ( ما يعادل 659 جنية مصري ) ، وما بين 1350 ريال سعودي ( ما يعادل 11121 جنية مصري ) .

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ظهرت فيها فوق جبل المقطم بعد الهجوم الذى تعرضت له.

وكانت جنا عمرو دياب، أثارت إستياء جمهورها ومتابعيها بعد نشرها مقطع فيديو في ظهورها الأخير، حيث كشفت عن تواجدها في مصر.