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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | تامر ضيائى يتعرض لوعكة صحية شديدة .. بدء عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في الرياض غدًا

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

يطلب الدعاء.. الفنان تامر ضيائى يتعرض لوعكة صحية شديدة

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه بالدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

التذاكر تصل لـ 11 ألف جنيه.. بدء عرض مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" في الرياض غدًا

يستعد أكرم حسني لبدء عرضه مسرحيته الجديدة تطبق الشروط والاحكام ، ضمن فاعليات موسم الرياض والمقام حاليا في المملكة العربية السعودية . 

حيث من المقرر بدء عرض اولي ليالي المسرحيةً، غدا ، الجمعة ، وتراوحت اسعار التذاكر ما بين 80 ريال سعودي ( ما يعادل 659 جنية مصري ) ، وما بين 1350 ريال سعودي ( ما يعادل 11121 جنية مصري ) . 

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

بعد الهجوم عليها.. ابنة عمرو د دياب تنشر صورة جديدة من المقطم

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ظهرت فيها فوق جبل المقطم بعد الهجوم الذى تعرضت له.

وكانت جنا عمرو دياب، أثارت إستياء جمهورها ومتابعيها بعد نشرها مقطع فيديو في ظهورها الأخير، حيث كشفت عن تواجدها في مصر.

اكرم حسني المملكة العربية السعودية ببوليفارد الرياض بيومي فؤاد جنا عمرو دياب

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