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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل إعلانها رسميا.. ننشر المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

صدى البلد

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وتكريم أصحابها.

وتشمل القائمة مشروعات ذات حجم كبير وأخرى متوسطة، إضافة إلى المحلية الصغيرة .  
 

وينشر موقع “صدى البلد” المشروعات والأسماء الفائزة:

 جاء في المركز الثالث في المشروعات الكبيرة المهندس أحمد نصر عن مشروع صرف صحي سيوة المتكامل بمحافظة مطروح .

وحاء في المركز الثاني المهندس ياسر صلاح عن مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور ، محافظة الجيزة .

بينما فاز بالمركز الأول الدكتور كامل عبد الله عن مشروع الزراعة المناخية الذكية ، بمحافظة المنيا .

وعن المشروعات المتوسطة فاز بالمركز الثالث،  الدكتور ميشيل نبيل عن مشروع جرين وود محافظة المنيا .

بينما فاز بالمركز الاول الدكتورة سحر محمد عن مشروع استخدامات تقنية طبيعية ومبتكرة لمعالجة المياه الجوفية الملوثة بالحديد لتحقيق التنمية التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد . 

فيما فاز في المركز الثاني علاء الدين محمد محطة المعالجة المركزية الشركة المصرية للخدمات البيئية والبترولية، محافظة الإسماعيلية. 

فيما فاز بجوائز فئة المشروعات المحلية الصغيرة في المركز الثالث المهندس احمد شوقي عن مشروع اكسيرجي للتدفئة النظيفة لمزارع الدواجن محافظة الإسماعيلية.

بينما فاز بالمركز الثاني المهندس محمد شريف عن مشروع مخيم لسلطة محافظة جنوب سيناء .

فيما فاز المركز الاول الدكتورة نرمين عبد الجليل عن مشروع منازل ريفية خضراء مدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد .

وفاز في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة حيث فاز بالمركز الثالث رامي انور عن مشروع جديد محافظة القاهرة .

وجاء في المركز الثاني محمد فاروق عن مشروع المنظومة الذكية لادارة شبكات مياه الشرب .

وجاء في المركز الاول سالم نبيل عن مشروع مكافحة الافات الزراعية نتيجة التغيرات المناخية باستخدام الروبوت ، محافظة الدقهلية 

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