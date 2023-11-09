عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس يلجأون لـ الصين.. تفاصيل

طالب بعض أسر الرهائن الإسرائيليين في غزة، الصين، اليوم الخميس، بالمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن لدي حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وفي مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام في هونج كونج، قالت أدفا أدار إن جدتها يافا البالغة من العمر 85 عامًا أسيرة لدي حماس، مضيفة أن “قريبتها المسنة ظلت بدون أدويتها لمدة شهر.. نحن قلقون للغاية على حالتها.. لا يمكننا أن نتركها”.

وقال إيلون بيباس، الذي تم اختطاف ابن عمه كفير بيباس مع والديه شيري وياردين وشقيقته أرييل، "إن الأمر دفعهم إلى الجنون لأنه بعد مرور شهر واحد ليس لدينا أي معلومات عنهم”.

وأضاف أنهم “يريدون عودة عائلاتهم لكننا نريدهم على قيد الحياة”.

وناشد كل من أدار وبيباس الحكومة الصينية مباشرة المساعدة في تأمين إطلاق سراح أفراد أسرتيهما.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.