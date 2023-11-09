حماس تكشف عرقلة نتنياهو اتفاقا للإفراج عن رهائن مزدوجي الجنسية

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرقل اتفاقا للإفراج عن رهائن مزدوجي الجنسية محتجزين في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع صحيفة “الموندو” الإسبانية، قال حمدان: “كنا على وشك إطلاق سراح الرهائن مزدوجي الجنسية، لكن في اللحظة الأخيرة رفض نتنياهو القيام بذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع ثلاثي في الدوحة، بين مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد ورئيس الوزراء القطري لبحث حدود اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف الهجوم على غزة، حسبما ذكر مصدر مطلع على التطورات لـ رويترز.

وقال مصدر مطلع لـ رويترز إن ميزة الاجتماع الثلاثي جمع الأطراف الثلاثة معًا على طاولة واحدة في الوقت الفعلي لتسريع العملية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.