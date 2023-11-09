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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بياخد العربون..حكاية وقف العازف محمد عبد السلام عن مزاولة المهنة والتحقيق معه

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

تستعد نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، للتحقيق مع العازف عبد السلام الأسبوع القادم، وذلك بعد تقديم شكاوى ضده لعدم التزامه بالعقود المبرمة بينه وبين متعهدى الأفراح والحفلات.

وكشف أحد المصادر داخل نقابة المهن الموسيقية أن النقابة أصدرت قرارا بسحب الترخيص السنوى للعازف محمد عبد السلام بعد تلقيهم أكثر من شكوى من متعهدى الحفلات ضد عبد السلام لعدم تنفيذه للعقود المبرمة بينهم وبين العازف بعد حصوله على العربون.

وأكد المصدر أن عبد السلام كان من المفترض أن يمثل أمام الشئون القانونية إلا أنه تم التأجيل للأسبوع القادم.
 

نقابة المهن الموسيقية تحذر من التعامل مع عبد السلام

حذرت نقابة الموسيقيين من التعامل مع فرقة عازف الأورج محمد عبد السلام، لاستمرار قرارها بإيقافه عن العمل لمخالفته قوانين العمل بالنقابة. 

وقال منصور هندي رئيس لجنة العمل في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن محمد عبد السلام موقوف عن العمل منذ فترة، ولكن القرار الجديد يحذر من التعامل معه.

وفي وقت سابق، كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة عازف الأورج محمد عبد السلام.

وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: "بخصوص موضوع عبد السلام عازف الاورج ومنعه من العمل من خلال النقابة لعدم تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقه عليه لبعض المتعهدين ، تم عمل استئناف للحكم الصادر ضده  لعدم حضوره المعارضة".

نقابة المهن الموسيقية النقيب مصطفى كامل العازف عبد السلام

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