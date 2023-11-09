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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

شركة فوري
شركة فوري

فوري ..  حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تجاوزت 45 دقيقة، بعد تداول عدد من المنشورات لمستخدمي تطبيق Fawry App - فوري لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، تفيد اختراق تطبيق فوري و سرقة الأموال في البطاقات الائتمانية التي تم ربطها بالتطبيق.

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

 

استياء بين عملاء فوري

 

بحسب الكثير من المستخدمين أوضحوا تعرض فوري و خدمة "MyFawry" فوري لاختراق وحدوث سوء تفاهم يثير الكثير من الاستياء بين الأفراد.

 

ولمتابعة المزيد حول اختراق فوري وحدوث مشاكل كثيرة بين العملاء .. تابع الفيديو جراف التالي:

فورى مواقع التواصل الاجتماعي 45 دقيقة تطبيق Fawry App سرقة الأموال البطاقات الائتمانية

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