حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

فوري .. حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تجاوزت 45 دقيقة، بعد تداول عدد من المنشورات لمستخدمي تطبيق Fawry App - فوري لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، تفيد اختراق تطبيق فوري و سرقة الأموال في البطاقات الائتمانية التي تم ربطها بالتطبيق.

استياء بين عملاء فوري

بحسب الكثير من المستخدمين أوضحوا تعرض فوري و خدمة "MyFawry" فوري لاختراق وحدوث سوء تفاهم يثير الكثير من الاستياء بين الأفراد.

ولمتابعة المزيد حول اختراق فوري وحدوث مشاكل كثيرة بين العملاء .. تابع الفيديو جراف التالي: