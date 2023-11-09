خلاف بين كولر وخالد بيبو .. تفاصيل

اعلن الاعلامي ابراهيم فايق علي وجود خلاف بين كولر وخالد بيبو عبر حسابه الشخصي فيس بوك.

وقال ابراهيم فايق عبر برنامجة الاذاعي :" الخلاف اللي حاصل بسبب سوء النتائج في الفترة الاخير ، وتحامل الجمهور علي خالد بيبو بسبب انه تولي المنصب منذ فترة قصيرة .



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه لا يوجد أي خلاف بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وخالد بيبو مدير الكرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر لم يشتكي بيبو كما تردد خلال الفترة الماضية، والمدير الفني لم يطلب رحيله على الإطلاق