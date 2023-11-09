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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نمتلك قاعدة شعبية كبيرة.. ومنتشرون بالمحافظات

حازم عمر
حازم عمر

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيتم غدًا الجمعة عقد اجتماع للحملة بحضور المهندس حازم عمر، وسيتم إقرار كافة التفاصيل حتى فترة الصمت الانتخابي.

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الوطنية للانتخابات تخصص رمز السلم للمرشح حازم عمر

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التنسيقية تلتقي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن الحزب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، ومنتشر في كافة المحافظات.

 

وذكر أنه لا يوجد أي عوائق تواجه الحملة الانتخابية، وتم تعليق اللافتات والدعاية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي عائق.

حازم عمر

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